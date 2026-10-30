Vorsicht vor gefälschtem Biallo-Angebot

Betrugsmasche: Falsche Biallo-Mitarbeiter bieten Festgeld am Telefon an

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29.10.2026

EZB-Zins unverändert: Was bedeutet das für Sparerinnen?

EZB hält den Leitzins konstant, die Festgeldzinsen steigen aber seit einer Weile. Aktuelle Top-Konditionen für Tagesgeld und Festgeld im Vergleich.

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Weltspartag

29.10.2026

ING-Prämie zum Weltspartag: 15 Euro für Sparer

Die ING zahlt 15 Euro zum Weltspartag – aber nur unter Bedingungen. Wir rechnen nach, für wen sich die Aktion wirklich lohnt.

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Börse

29.10.2026

Aktive Welt-ETFs: Besser als der MSCI World?

Aktive ETFs boomen: Die Zahl hat sich fast verdoppelt. Unser Vergleich zeigt, ob aktive Welt-ETFs den MSCI World schlagen und für wen sie sich lohnen.

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EZB

28.10.2026

Sparzinsen steigen vor EZB-Entscheid weiter

Die Sparzinsen steigen auf breiter Front weiter an und können auch in den kommenden Monaten noch zulegen.

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Bigbank

27.10.2026

Bigbank an Spitze: 3,60 % Festgeld zum Weltspartag

Bigbank zahlt 3,60 % pro Jahr für 12 Monate – Marktspitze, aber nur bis 4. November 2026. Was Sie vor dem Abschluss wissen müssen.

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Consorsbank

26.10.2026

Zum Weltspartag bekommen auch Kinder fast 4 Prozent

Auch für Kinder lohnt sich das Sparen wieder, wie eine Auswertung von biallo.de zeigt.

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30.10.2026
Volksbank Ruhr Mitte erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Festgeld
30.10.2026
Sparkasse Borken-Schwalmstadt erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Sparkassenbrief
30.10.2026
Sparkasse Engen-Gottmadingen erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Sparkassenbrief
30.10.2026
willbe erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Festgeld
30.10.2026
Raiffeisenbank Südhardt erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Festgeld
30.10.2026
Volksbank Ruhr Mitte erhöht ab 30.10.2026 den Zins für Tagesgeld

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